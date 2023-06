F1 | Mercedes, Russell fuori in Q3: “Weekend Sprint non ti permette di lavorare sull’assetto”

E’ chiaramente deluso George Russell per l’undicesima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d’Austria. Il pilota della Mercedes infatti non è riuscito a conquistare l’accesso in Q3 anche per via dei continui track limits che hanno di fatto condizionato la sessione di tutti. Alla fine quindi, il britannico non ha ottenuto un tempo valido per giocarsi la pole position, ma non demorde, visti comunque i precedenti, come in Spagna, nei quali è stato protagonista pur scattando da una posizione ben lontana dagli obiettivi prefissati.

“Non siamo stati abbastanza veloci e fin dai primi giri delle prove libere non ho avuto un gran feeling con la vettura – ha dichiarato Russell. Ovviamente è molto impegnativo affrontare un weekend con il format dello Sprint, perché non si ha il tempo di apportare le modifiche necessarie. Vedremo cosa riusciremo a fare per domani e migliorare in vista delle prossime qualifiche Sprint. Chiaramente l’undicesima posizione non è la migliore per domenica, ma quest’anno abbiamo ottenuto dei buoni risultati pur partendo dalle retrovie, quindi sono fiducioso”.