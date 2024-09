F1 | Ferrari, Leclerc: “La macchina mi ha dato grandi sensazioni, fantastico essere in pole”

E siamo a quota quattro pole position consecutive a Baku. Charles Leclerc si è confermato anche una volta il migliore interprete della pista azera, riuscendo anche quest’anno a centrare la partenza al palo. Il monegasco ha migliorato la propria prestazione anche nell’ultimo e decisivo tentativo del Q3, relegando la McLaren di Oscar Piastri al secondo posto distante ben 321 millesimi dalla vetta.

Dopo Monza la Ferrari ha una nuova grande chance di mettere in bacheca un’altra vittoria, tentando di recuperare punti importanti nel Mondiale costruttori sia alla Red Bull (apparsa in difficoltà anche a Baku) che alla McLaren con la scuderia di Woking che potrà contrare sul solo Piastri per contrastare il duo rosso Leclerc-Sainz.

“Questa è una delle mie piste preferite, mi piace tantissimo -ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Non è stato un weekend semplice per via dell’incidente nelle prime libere. Non mi ha fatto perdere fiducia, perché sapevo che c’era il passo però devi un po’ recuperare il ritmo. Poi nelle libere 2 abbiamo avuto un problema con un pezzo nuovo che abbiamo portato che ci ha fatto perdere una mezz’ora e sono giri che non puoi recuperare. Ero un po’, non dico preoccupato, ma sapevo che dovevo recuperare del tempo”.

Il monegasco, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Il passo c’è sempre stato e poi in qualifica, nel Q3, bisognava soltanto cercare di rimanere più lontano possibile dai muri e in quell’ultimo giro poi ho attaccato di più e il tempo mi è venuto naturale. La macchina mi ha dato ottime sensazioni e tutto è andato alla grande, è fantastico essere in pole”.

Sulla pole e sulla P3 ottenuta da Sainz: “È il migliore risultato che potessimo sperare, il primo e terzo sono le migliori da cui normalmente partire e quindi possiamo giocarci le nostre gare per vincere la gara – ha affermato Leclerc – Però sarà molto lunga, in passato siamo stati molto forti in qualifica e poi faticavamo in gara. Quest’anno abbiamo una vettura più forte in gara e spero di farcela domani”.

Un aspetto cruciale è anche la gestione gomme: “Sarà un fattore importantissimo anche domani, per cui dobbiamo fare un ottimo lavoro – ha preciso il numero 16 – L’abbiamo fatto anche a Monza, ma per ogni gara bisogna resettare ed è quello che abbiamo fatto. Saranno gomme diverse, per cui dovremo adattarci anche a questo e faremo i compiti per essere pronti domani”.