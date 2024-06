F1 | Gran Premio del Canada 2024: Orari TV e Anteprima

Archiviata la fantastica vittoria di Charles Leclerc a Monaco, dopo una settimana di pausa, il circus della Formula 1 arriva al Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, dove si disputerà il Gran Premio del Canada. Max Verstappen vede ridursi la sua leadership in classifica mondiale: l’olandese ha un vantaggio di 31 punti su Charles Leclerc mentre in terza posizione con 113 lunghezze troviamo Lando Norris, seguito da Carlos Sainz (108) e Sergio Perez (107).

Gran Premio del Canada: orari del weekend

Si parte venerdì 7 giugno con il primo turno di prove libere alle 19:30, seguito poi dalla seconda sessione di libere alle 23:00. Sabato 8 giugno si torna in pista alle 18:30 con il terzo turno di libere mentre le qualifiche si disputeranno alle 22:00. Infine domenica 9 giugno alle 20:00 si spengono i semafori che danno il via al Gran Premio del Canada. Come sempre, la diretta esclusiva sarà su Sky Sport F1 al canale 207 ma potrete seguire l’intero weekend anche sul nostro sito F1GranPrix con live e notizie in tempo reale.

Gran Premio del Canada: curiosità sul circuito

Prima della costruzione del Circuit Gilles Villeneuve di Monteral, il Gran Premio del Canada si disputava alternativamente al Mosport Park e a Mont-Tremblant. Quando quest’ultimo tracciato venne ritenuto troppo pericoloso, l’appuntamento canadese del calendario di Formula 1 rimase saldamente in mano al Mosport Park. Il talento del giovane Gilles Villeneuve spinse i franco-canadesi a decidere di costruire un nuovo tracciato, tuttavia, mancando sia i soldi che il tempo, dovettero trovare una soluzione più efficiente. Decisero così di unire le strade perimetrali dell’isola di Notre Dame, creando un circuito per così dire semi-cittadino. Il tracciato venne inaugurato nel 1978. Venne costruito su un’isola artificiale creata due anni prima per i giochi olimpici che si sarebbero disputati nella città canadese. La pista infatti costeggia a tratti le acque del fiume San Lorenzo. L’accesso all’isola è molto scomodo, sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori, in quanto le vie di acceso sono poche strade molto trafficate durante il weekend di gara. Dopo la tragica morte del pilota di casa si decise di intitolare il tracciato in suo onore.

Distanza a giro: 4,361km

Numero di curve: 14, nove a destra e cinque a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 60% del giro Consumo di carburante al giro: 1,43 kg/giro Velocità massima: 345 km/h Possibilità di safety car: 55% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 24 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 17 su 37 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: decimo (Laffite 1981)

Particolarità del tracciato: E’ una pista che mette a dura prova i freni, e un medio carico aerodinamico. Nel corso del Gran Premio, l’asfalto si evolve e qui starà ai team decidere la migliore strategia, inoltre, data la poca aderenza della superficie, i sorpassi sono facilitati grazie anche alle caratteristiche della pista. I cambi di marcia per ogni giro sono settanta, circa 4.900 in tutta la gara; la media oraria si aggira attorno ai 206 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 7 Tempo speso in frenata: 19% del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 147 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 65.590 kg Frenata più impegnativa: l’ultima staccata alla curva tredici

Gomme

Per il Gran Premio del Canada, Pirelli ha scelto le mescole più morbide della gamma, vale a dire C3, C4 e C5.

RECORD

Giro prova: 1:10.764 – S Vettel – Ferrari– 2017

Giro gara: 1:13.622 – R Barrichello – Ferrari – 2004

Distanza: 1h28:14.803 – M Schumacher – Ferrari – 2004

Vittorie pilota: 7 – M Schumacher, L Hamilton

Vittorie team: 13 – McLaren

Pole pilota: 6 –L Hamilton, M Schumacher

Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 4 – Kimi Räikkönen, M Schumacher

Migliori giri team: 11 – McLaren

Podi pilota: 12 – M Schumacher

Podi team: 37 – Ferrari

Albo d’oro

1961 P Ryan – Lotus Climax 1962 M Gregory – Lotus Climax 1963 P Rodriguez – Ferrari 1964 P Rodriguez – Ferrari 1965 J Hall – Chaparral Chevrolet 1966 M Donohue – Lola Chevrolet 1967 J Brabham – Brabham Repco 1968 D Hulme – McLaren Ford 1969 J Ickx – Brabham Ford 1970 J Ickx – Ferrari 1971 J Stewart – Tyrrell Ford 1972 J Stewart – Tyrrell Ford 1973 P Revson – McLaren Ford 1974 E Fittipaldi – McLaren Ford 1976 J Hunt – McLaren Ford 1977 J Scheckter – Wolf Ford 1978 G Villeneuve – Ferrari 1979 A Jones – Williams Ford 1980 A Jones – Williams Ford 1981 J Lafitte – Ligier Matra 1982 N Piquet – Brabham BMW 1983 R Arnoux – Ferrari 1984 N Piquet – Brabham BMW 1985 M Alboreto – Ferrari 1986 N Mansell – Williams Honda 1988 A Senna – McLaren Honda 1989 T Boutsen – Williams Renault 1990 A Senna – McLaren Honda 1991 N Piquet – Benetton Ford 1992 G Berger – McLaren Honda 1993 A Prost – Williams Renault 1994 M Schumacher – Benetton Ford 1995 J Alesi – Ferrari 1996 D Hill – Williams Renault 1997 M Schumacher – Ferrari 1998 M Schumacher – Ferrari 1999 M Hakkinen – McLaren Mercedes 2000 M Schumacher – Ferrari 2001 R Schumacher – Williams BMW 2002 M Schumacher – Ferrari 2003 M Schumacher – Ferrari 2004 M Schumacher – Ferrari 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 L Hamilton – McLaren Mercedes 2008 R Kubica – BMW 2010 L Hamilton – McLaren Mercedes 2011 J Button – McLaren Mercedes 2012 L Hamilton – McLaren Mercedes 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 D Ricciardo – Red Bull Renault 2015 L Hamilton – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 L Hamilton – Mercedes 2018 S Vettel – Ferrari 2019 L Hamilton – Mercedes 2022 M Verstappen – Red Bull 2023 M Verstappen – Red Bull

