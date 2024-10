F1 | Red Bull, disastro per Perez che accusa Lawson: “E’ fuori controllo!”

Città del Messico – Sergio Perez non poteva immaginare un finale peggiore per il suo Gran Premio di casa in Messico.

Checo era già rimasto escluso in Q1 nelle qualifiche, ha dovuto ricostruire la sua gara dalla diciottesima casella: peccato che abbia posizionato la vettura troppo in avanti e per questo si guadagna una penalità di 5 secondi. I problemi non finiscono qui: siamo al diciottesimo giro e Perez tenta l’attacco su Liam Lawson per la decima posizione: i due finiscono in un contatto che lascia la RB20 con la pancia danneggiata. Perez rallenta, inveisce contro il neozelandese, ma le cose non finiscono qui. Arriva il contatto con Stroll così come l’investigazione – ma senza conseguenze – e Perez tornerà ai box due volte per correre per l’ultima posizione. A fine gara torna ancora ai box per montare la soft e provare a prendere il giro veloce, ma Leclerc fa lo stesso e fa gira un secondo più veloce rispetto al messicano. Un weekend da dimenticare per lui, che resta in pista e corre per orgoglio: la carriera di Perez sembra ormai appesa ad un filo, ma lui non si arrende e cerca fino alla fine di correre per il suo Messico.

Perez: “Chiedo scusa alla mia squadra e alla mia gente, è stato il mio peggior Gran Premio di casa”

“Quella di oggi è stata una gara difficile, stavamo recuperando, la partenza è stata buona e, nonostante sia arrivata la penalità, stavamo comunque facendo progressi, eravamo in zona punti. Poi c’è stato l’incidente con Liam, avevano gomma hard ed erano molto più veloci. Sono andato all’interno, ero davanti in curva e non mi aspettavo che fosse li, avevo la posizione entrando in curva 5, mentre lui era fuori dalla pista: è rientrato e non mi aspettavo che tirasse dritto. Si è portato metà della mia fiancata, ha danneggiato l’intero sidepod e il fondo. Sono molto frustrato per l’esito di questo weekend, chiedo scusa alla mia squadra e alla mia gente, è stato il mio peggior Gran Premio di casa”.

Perez: “Non credo che abbia l’atteggiamento giusto: Liam deve imparare dai suoi errori”

Il messicano non si è risparmiato sul collega Lawson: il neozelandese è in corsa per il suo sedile, ma Perez esclude che si tratti di questo. Secondo Checo, il pilota Racing Bulls è fuori controllo.

“Non lo capisco, si poteva tranquillamente evitare, ma ha cercato l’incidente rovinando le gare di entrambi. Pe fortuna l’ho visto e ho lasciato spazio, o sarebbe andata molto peggio. E’ stato eccessivo. Non ha nemmeno preso una penalità. Ha fatto la stessa cosa con Alonso, con Colapinto, e senza penalità è come se non fosse colpa sua.

“C’è un due volte campione del mondo che gli ha detto delle cose, lui se ne è fregato – continua Checo – so che arrivi in F1 e sei affamato, ma devi portare rispetto, sia dentro che fuori la pista. Non credo che abbia l’atteggiamento giusto: è un bel pilota e spero che possa fare un passo indietro e imparare dai suoi errori. In due gare ha già provocato tanti incidenti. Ad un certo punto gli costeranno caro. Non ha l’atteggiamento per capire che magari sta esagerando: la Formula 1 è brutale, se non impari dai tuoi errori ci resti secco. Non credo sia per il sedile, lo ha già fatto con Fernando e Franco: è semplicemente fuori controllo”.

