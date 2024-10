F1 | Aston Martin, ritiro per Alonso nel GP numero 400

Città del Messico – E’ stato un gran premio molto breve per Fernando Alonso, costretto a ritirare la vettura ad sedicesimo giro.

Lo spagnolo, tredicesimo al via, ha cecato di recuperare posizioni approfittando del marasma creato dall’incidente di Yuki Tsunoda. Nonostante le buone sensazioni con la vettura è stato costretto a riportare la vettura ai box, a causa delle alte temperature dei freni. Non il finale che sperava per il suo 400esimo Gran Premio in Formula 1: un traguardo incredibile, impensabile quasi per quel Fernando che pensava di ritirarsi dopo la sua prima avventura in McLaren nel lontano 2007. Durante il weekend sono state tantissime le dichiarazioni di stima nei confronti dell’asturiano: come qualcuno ha detto, due titoli mondiali non gli rendono giustizia, ma per Alonso parlano la passione per questo sport, la voglia di lottare e di non arrendersi mai.

Alonso: “Grazie per tutto l’affetto e la stima ricevuti durante il weekend”

“Abbiamo cercato di approfittare della partenza caotica ed era tutto sotto controllo, mentre lottavamo appena fuori dalla top 10. Comunque, al tredicesimo giro le temperature dei freni erano davvero troppo alte e dopo pochi giri abbiamo dovuto ritirare la macchina. Ho ricevuto tanto amore e affetto, un sacco di messaggi carini e rispetto durante il weekend. Nonostante il risultato ho avuto un buon feeling questa settimana e ho fiducia che potremo far meglio in Brasile“.

