F1 | GP Messico, prove libere 2: Sainz al comando, Ferrari competitiva sul passo gara [RISULTATI]

F1 GP Messico – In una maxi sessione caratterizzata dal test Pirelli con le gomme prototipo per il 2025, Carlos Sainz è riuscito ad ottenere la miglior prestazione a Città del Messico, teatro del prossimo Gran Premio del Messico di Formula 1. Con gomma media e nei primi minuti della FP2, lo spagnolo ha ottenuto un crono di 1’17″699, circa un decimo e mezzo più rapido della McLaren di Oscar Piastri e Yuki Tsunoda, entrambi con mescola sperimentale.

Gran parte dei piloti hanno ottenuto il tempo con mescola non identificata, rispettando di fatto il programma di lavoro imposto da Pirelli. Quarta posizione per Charles Leclerc, sceso in pista solo nel pomeriggio e costretto a lavorare solo con gomme sperimentali, seguito da Lando Norris, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton. Infine, a completare la top dieci, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Liam Lawson. Da notare che Ferrari si è rivelata molto competitiva sul passo, anche se i riscontri di questo pomeriggio andranno presi con le pinze, mentre Max Verstappen è stato costretto al forfait per lo stesso problema alla power unit di questa mattina (noia al turbo).

Pomeriggio finito anzitempo per George Russell per un violento impatto, fortuitamente senza conseguenze, nel T2. L’inglese ha perso il posteriore della sua W15 ed ha danneggiato gran parte del posteriore. Appuntamento alle 19.30 di domani sera per la terza sessione a Città del Messico, utile per sistemare gli ultimi dettagli in vista della qualifica.