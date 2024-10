F1 | Williams, Albon è nono: “Sono sorpreso di essere in Q3”

Città del Messico – Alex Albon raggiunge il Q3 dopo il disastro del venerdì di libere.

Il thailandese era infatti finito a muro dopo aver perso il controllo della vettura e aver colpito la Ferrari di Oliver Bearman nelle FP1. I meccanici del team di Grove hanno lavorato duramente per riparare la vettura il prima possibile e permettere ad Alex di scendere in pista nelle FP2, ma senza successo. Con una sola sessione di libere, quindi, Albon riesce a passare il taglio nel Q2 conquistando la nona posizione.

Albon: “Il Q3 è stata una bella sorpresa”

“Il Q3 è stata una bella sorpresa e penso davvero che avremmo potuto prendere la settima posizione. Ho preso un po’ d’aria sporca dalla Mercedes nel settore finale, sennò sarei stato davanti a Kevin Magnussen e Pierre Gasly, ma siamo comunque messi bene per domani e sono felice di essere in nona posizione: i meccanici hanno lavorato davvero sodo per riparare la vettura. Ovviamente, non ho avuto la possibilità di fare la simulazione gara, per cui non abbiamo informazioni, ma la macchina sembra andar bene, così come le gomme usate oggi, buoni segnali per la gara. Molti dei nostri diretti avversari partiranno vicini a noi; non è facile sorpassare qui, ma faremo del nostro meglio”.

Colapinto: “Le modifiche al set-up hanno peggiorato le cose”

Qualifica diversa per Franco Colapinto, eliminato in Q1. Le modifiche al set-up della sua vettura non hanno funzionato e non è stato facile concludere un giro che gli permettesse di entrare in Q2. Resta fuori per poco più di un decimo: scatterà dalla sedicesima casella in griglia.

“E’ stata una qualifica davvero difficile. Sfortunatamente, sembra che siamo andati nella direzione sbagliata con le modifiche al set-up effettuate dopo le FP3, faticavo in curva. Proveremo a recuperare domani, ma sarà difficile visto il bilanciamento della vettura. Cercheremo di capire dove sta il problema e vedremo di risolverlo per quanto possibile. Speriamo comunque di recuperare in gara”.

5/5 - (1 vote)