F1 | Ferrari, Vasseur: basso profilo in vista della nuova stagione

Quello che si è concluso lo scorso 26 novembre allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi non è stato un anno certamente semplice per la Ferrari. La scuderia del Cavallino ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata, che ha palesato un evidente deficit aerodinamico che ha inciso sull’utilizzo ottimale delle gomme. L’unica nota degna della stagione è arrivata a Singapore, dove sul tracciato cittadino di Marina Bay la SF-23 ha conquistato con Carlos Sainz quella che si è rivelata l’unica vittoria non firmata Red Bull del 2023.

Discutendo dell’ultima annata, che ha visto la Ferrari fallire il sorpasso deciso ai danni della Mercedes nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori, in proiezioni futura Frederic Vasseur preferisce mantenere un profilo basso sugli obiettivi che deve perseguire la Rossa. Nessun proclamo roboante da parte dell’ex Alfa Romeo, arrivato a Maranello lo scorso anno al posto di Mattia Binotto, ma testa unicamente al lavoro che attende la Rossa in queste settimane. La Ferrari 2024 verrà presentata il prossimo 13 febbraio.

“Non so se andrà meglio quest’anno. Nessuno può saperlo – ha dichiarato Vasseur, come riportato da RaceFans.net – Alla fine facciamo dei confronti e noi siamo concentrati solo su noi stessi per cercare di fare il nostro meglio”.

Il francese, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Non voglio essere troppo ottimista, penso che questo sia stato uno dei problemi che abbiamo avuto la scorsa stagione. Dobbiamo solo concentrarci su quello che stiamo facendo e non pensare all’esito del campionato prima della gara inaugurale”.