F1 | Red Bull, Perez: “Ho fatto un casino, ho deluso il team”

Silverstone – E’ Sergio Perez la prima vittima delle qualifiche sul circuito britannico. Il messicano ha segnato il primo tempo con gomma intermedia, ma metà della pista è asciutta e c’è chi tenta di segnare il giro veloce con le gomme slick. Mancano sette minuti sul cronometro perché il Q1 possa terminare e Checo detiene il decimo tempo. Monta anche lui le soft ed è nel suo giro out quando alla Copse esce dalla traiettoria, tocca il bagnato e perde il posteriore della vettura, finendo impantanato in ghiaia. Finisce così la sua qualifica, con la sua RB20 piantata nella ghiaia,

Perez: “Sarà dura recuperare”

“E’ stato uno stupido errore, sono stato uno dei primi a montare la gomma stick e abbiamo visto un sacco di errori, ma io ne sono uscito peggio. Mi sono fatto prendere, stavo cercando di scalare le gomme e c’è stato un bloccaggio in curva 9, sono uscito fuori pista e c’erano delle pozzanghere. Ho provato a fermare la vettura, ma ho perso il posteriore e sono finito in ghiaia. Ho fatto un casino e fa male, ho deluso il team e non è bello, specie quando le performance sono così promettenti. E’ frustrante, avevamo un buon passo, eravamo forti nelle libere, ed è un peccato. Sarà dura recuperare dal fondo, ma vedremo cosa riusciremo a fare: dovremo limitare i danni e sperare che le cose girino in nostro favore”.