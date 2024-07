Ferrari | Sainz: “Dovevo uscire prima dai box in Q3, ho fatto del mio meglio”

La Ferrari non è andata per nulla bene nelle qualifiche di Silverstone, e Carlos Sainz è stato il migliore dei due piloti, conquistando però soltanto il settimo posto. Lo spagnolo, già da ieri col vecchio pacchetto aerodinamico della SF-24, poi montato anche sulla vettura di Leclerc prima delle qualifiche, è stato certamente danneggiato dalla bagarre avuta con alcuni piloti nel giro di lancio dell’ultimo tentativo in Q3, non preparando al meglio la gomma e di fatto perdendo un’occasione per piazzarsi quantomeno davanti alla Haas di Hulkenberg, incredibilmente sesto oggi.

“Oggi ho fatto del mio meglio, ma sapevamo che per noi quello di Silverstone sarebbe stato un circuito difficile – ha ammesso Sainz. In aggiunta a questo le condizioni ambientali erano molto complicate e questo ha reso la qualifica ancora più insidiosa. Col senno di poi a fine Q3 saremmo dovuti uscire dai box un po’ prima perché l’ultimo tentativo è stato caotico, e ci siamo trovati a dover lottare per la posizione in pista con altre macchine compromettendo la corretta preparazione della gomma. Dobbiamo continuare a lavorare per chiudere il gap che ci separa dai nostri avversari perché nel complesso oggi il livello della nostra performance non è stato adeguato. I punti comunque si assegnano domani e credo che la gara potrebbe essere interessante anche considerando il meteo incerto”.