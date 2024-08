F1 | Red Bull, Perez: “Hamilton ha compromesso la mia qualifica”

Zandvoort – Sergio Perez fa il minimo indispensabile e conquista la quinta posizione nelle qualifiche di Zandvoort. Il messicano sembra essere tornato quello di sempre e durante le sessioni di qualifica riesce a restare stabilmente in top 5. Nel Q1 accusa Hamilton di impeding – cosa su cui la Direzione Gara sta ancora indagando – e spreca così un set di gomme in più. Nel Q3 ha un solo tentativo e non riesce ad avere la meglio sulle due McLaren; alla fine viene beffato da George Russell, che gli soffia la seconda fila.

Perez: “L’obiettivo è recuperare posizioni alla partenza”

“Le qualifiche sono andate bene, ma sfortunatamente il mio giro è stato compromesso da Lewis Hamilton in Q1 e questo ha determinato il resto della sessione, perché mi è rimasto un solo set di gomme nuove in Q3. E’ andata così, ma credo che avessimo il passo e saremo forti anche domani. Abbiamo migliorato la vettura, risolvendo i problemi delle precedenti sessioni. Le condizioni si sono rivelate complicate, specialmente col vento oggi, per cui dovremo sfruttare i dati che abbiamo a disposizione. Credo che comunque la quinta posizione sia un buon risultato e potremo lottare con quelli davanti. L’obiettivo è recuperare posizioni alla partenza e assicurarci un buon risultato”.