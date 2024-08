F1 | Red Bull, Christian Horner: “Il nostro obiettivo è la gara”

Zandvoort – Rientro dalle vacanze complicato per Christian Horner, che ha visto il suo pilota Max Verstappen mancare la pole per ben 0.356s. Un distacco notevole, quello dal pole man Lando Norris, ma il team principal lascia intendere che la squadra abbia preferito un assetto da gara, “lasciando” la vittoria del sabato alla scuderia rivale, per poi sferrare l’attacco in gara. Ad aiutare Verstappen ci sarà Sergio Perez, che è riuscito a mettersi in quinta posizione, nonostante il set di gomme perso dopo l’impeding di Lewis Hamilton – su cui la direzione gara sta ancora indagando.

Horner: “Il nostro obiettivo è la gara”

“Prima di tutto, congratulazioni a Lando, è stato un gran giro il suo. E’ stato complicato per tutti, oggi, a causa del vento, era davvero facile perdere il controllo della vettura. Il nostro obiettivo è la gara e vedremo se il rischio pagherà. Max si è messo in una buona posizione nonostante le condizioni. Checo ha fatto un ottima performance, eguagliando il suo miglior risultato qui a Zandvoort. E’ stato solito per tutta la sessione e ha perso un set di gomme in Q1, quando c’è stato l’episodio con Lewis e non ha quindi avuto un set per il Q3. Credo che sarà comunque una gara interessante, le strategia svolgeranno un ruolo fondamentale, così come il meteo. Lando scatterà dal lato pulito della pista: ci serve una buona partenza, la strada fino a curva uno non è così lunga e speriamo di uscirne bene”.

