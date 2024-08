F1 | Red Bull, Verstappen ammette: “Sarà difficile battere le McLaren”

Zandvoort – Un distacco schiacciante e che proprio sul circuito di casa brucia in modo particolare: Max Verstappen scatterà dalla seconda posizione nel Gran Premio d’Olanda, dopo una qualifica che lo ha visto di 0.356s più lento di Lando Norris – dopo aver sfiorato l’esclusione in Q2. Si attende quindi l’ennesimo scontro tra i due ex amici e ormai nemici giurati: i due si sono già scontrati sulla linea di partenza, e il passo gara della McLaren sembra essere nettamente migliore rispetto alla Red Bull. Verstappen, però, resta Verstappen: aggressivo, campione, soprattutto a casa sua. Il GP d’Olanda preannuncia sfide eccitanti e chissà chi riuscirà a sollevare il trofeo del primo classificato.

Verstappen: “Stiamo facendo di tutto per rendere la vettura più competitiva”

“Non potevo lottare per la pole oggi, ma stiamo facendo di tutto per rendere la vettura più competitiva. Sono felice di essere in prima fila, non siamo così vicini come avrei voluto, ma vedremo cosa accadrà domani. Vogliamo ottimizzare il bilanciamento della vettura, specialmente se ci sarà vento, per questo analizzeremo tutti i dati raccolti ieri. In passato siamo stati forti su questa pista, e questo aiuta. Fondamentale sarà la gestione gomme: vedremo quanta pioggia cadrà stanotte e capiremo. Sulla pura velocità, sarà difficile battere le McLaren, ma tutto può accadere in Formula 1. Farò del mio meglio domani davanti ai miei tifosi”.