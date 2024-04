F1 | Red Bull, Perez fiducioso in vista della gara: “Per domani è tutto in gioco”

La Red Bull ha firmato la doppietta nelle qualifiche del Gran Premio di Cina che scatterà domani alle 9:00 (ora italiana). Accanto al solito poleman Max Verstappen, l’olandese ha conquistato la quinta partenza al palo consecutiva, c’è il compagno di squadra Sergio Perez protagonista di una sessione che avrebbe potuto tagliarlo fuori dai giochi fin dalla prima manche.

Il messicano, scampato il pericolo, è riuscito ad arrivare agevolmente fino al Q3 dove ha concluso con il secondo tempo distante tre decimi dalla prestazione del tre volte campione del mondo.

“Sono state qualifiche molte intense, ho rischiato di essere eliminato nel Q1 – ha dichiarato Perez – Ho trovato traffico a causa di una Williams, ho dovuto abortire il giro e successivamente rientrare in pista con gomme nuove e sono riuscito a passare per un soffio. Poi nel Q2 sono riuscito a trovare il ritmo e un bilanciamento migliore, facendo buoni progressi nel corso della sessione. Purtroppo alla fine mi è mancato qualcosa per raggiungere Max, ma comunque è stato un risultato fantastico. La pista è cambiata tanto, ma anche noi abbiamo cambiato tanto sulla vettura”.

Il messicano, continuando la propria analisi, ha aggiunto: “Domani è tutto in gioco, sicuramente potremo lottare e disputare una bella gara con un buon ritmo. Oggi abbiamo mostrato un buon passo nel long run: guardo con ottimismo alla gara”.