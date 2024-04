F1 | Red Bull, Verstappen pigliatutto: l’olandese conquista la pole del GP di Cina

Le qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza del Gran Premio di Cina hanno avuto un solo padrone: Max Verstappen. L’olandese, dopo aver conquistato la vittoria nella Sprint Race disputata questa mattina, non ha avuto rivali neanche nella sessione che ha assegnato la pole position. Il tre volte campione del mondo è stato infatti il più veloce in tutte e tre le manche di qualifica, rifilando ben tre decimi al compagno di squadra Sergio Perez.

“Credo che dopo la Sprint Race abbiamo avuto qualche idea in più per la vettura ed è migliorata: sono contento per come sono andate le qualifiche – ha dichiarato Verstappen – È stato un piacere guidare la macchina, bello l’ultima giro in Q3. Sono contento di aver guidato su asfalto asciutto, le condizioni sono state buone ed è stato molto divertente”.

Sullo sviluppo della pista: “Anche il fatto che termini una gara e poi devi avere un po’ di tempo, anche un giro, per ritrovare tranquillità in vista delle qualifiche per poter spingere sempre di più – ha riferito Verstappen – Essendoci stata anche un po’ di pioggia, abbiamo avuto un set in più di gomme per girare. Questo ci ha permesso di andare più veloce giro dopo giro. L’evoluzione della pista non è stata così enorme, però va bene così”