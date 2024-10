F1 | Red Bull, Perez è solo undicesimo nelle qualifiche Sprint

Austin – Comincia col piede sbagliato il weekend di Sergio Perez: il messicano resta infatti escluso in Q2 nella Sprint Qualifying del venerdì.

Già nell’unica sessione di libere il messicano aveva conquistato soltanto il sedicesimo miglior tempo, e le cose sul giro secco non sono migliorate per lui e la sua RB20: le cose si complicano già in Q1 quando un tempo gli viene cancellato per aver oltrepassato i track limits. Nel Q2 Checo ci prova, ma alla fine è solo undicesimo: sono solo due decimi a separarlo dal Q3, ed è Yuki Tsunoda ad escluderlo. E’ la prima volta, da quando è stata introdotta, che Perez è escluso dal Q3 nelle qualifiche Sprint. Sarà una Sprint Race in salita, che il messicano potrebbe sfruttare per settare la vettura e rifarsi in qualifica.

Perez: “C’è ancora tanto lavoro da fare”

“E’ stato davvero frustrante, specialmente in Q1 e Q2: non c’è stata alcuna progressione, anzi, abbiamo fatto un passo indietro con le gomme e le cose si sono complicate. Ho cominciato a faticare troppo presto nel giro, già nel settore uno. Credo di soffrire anche nelle curve ad alta velocità, dobbiamo capire perché. Speriamo di poter studiare meglio la vettura e di essere pronti per la qualifica del sabato. C’è ancora del lavoro da fare per il resto del weekend, ma l’obiettivo è essere forti in gara, visto che il nostro passo gara sembra molto promettente”.

