F1 | Red Bull, nessuno stravolgimento progettuale sulla RB20

La Red Bull ha deciso di proseguire sulla strada della continuità per quel che riguarda la RB20, monoposto alla quale verranno tolti i veli nella giornata di venerdì 15 febbraio. Dunque la scuderia di Milton Keynes ha deciso di non stravolgere il proprio progetto tecnico, sposando dunque l’evoluzione di quella vettura – la RB18 – che ha permesso alla stessa squadra anglo-austriaca e a Max Verstappen di iniziare un’importante striscia di successi e di campionati del mondo dal 2022.

Discutendo della vettura che scenderà in pista nel 2024 Adrian Newey ha voluto mantenere un basso profilo, nonostante la Red Bull parta da una base più che consolidata e vincente, non sapendo quale direzione è stata invece intrapresa dai principali competitor. La Red Bull inizia il nuovo campionato chiaramente con i favori del pronostico, dopo l’imbarazzante dominio mostrato in pista nel 2023. La RB19 ha conquistato la bellezza di 21 successi in 22 appuntamenti, con l’unica battuta a vuoto rappresentata dalla gara di Singapore dove a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

“La RB20 sarà la terza evoluzione della monoposto 2022 – ha detto Newey, discutendo nel podcast Talking Bull – La vettura dell’anno scorso è stata un’evoluzione della vettura del 2022, i cui punti principali di sviluppo sono stati il ​​normale progresso invernale in termini di aerodinamica, una certa comprensione di ciò che dovevamo fare per cercare di migliorare la vettura. Non siamo mai scesi al limite di peso nel 2022 e la vettura di quest’anno è la terza evoluzione dell’originale RB18”.

L’ingegnere inglese, continuando con il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Ora non sappiamo se la terza evoluzione sarà troppo conservativa rispetto a quello che faranno gli altri. È difficile, dovremmo guardare altrove oppure continuare a sviluppare il percorso che abbiamo intrapreso”.

Newey poi concludendo il proprio pensiero ha ammesso: “Abbiamo risorse limitate, quindi non possiamo fare tutto, non possiamo considerare ogni strada. Abbiamo adottato l’approccio di sviluppare ciò che abbiamo, speriamo che questa sia la decisione prudente e corretta”.