F1 | Berger: “Ingaggiare Hamilton è stata la migliore decisione che potesse prendere la Ferrari”

Gerhard Berger non ha dubbi. L’ex pilota austriaco della Ferrari ritiene che il prossimo approdo di Lewis Hamilton a Maranello, dove nel 2025 prenderà il posto di Carlos Sainz formando un dream team con Charles Leclerc, sarà la molla per permettere alla Rossa di ingaggiare nuovo capitale umano come accadde in passato con Michael Schumacher. Berger infatti ritiene che l’aver ingaggiato il sette volte campione del mondo sia stata una soluzione eccellente per la Ferrari, con il Cavallino che potrà beneficiare del talento e dell’esperienza del pilota più vincente del Circus per tornare ad essere vincente.

Ricordiamo che la Ferrari ha vinto l’ultimo titoli piloti con Kimi Raikkonen nel 2007, mentre nel 2008 è arrivato l’ultimo Costruttori. In questi ultimi diciassette anni la Ferrari si è giocata il Mondiale all’ultima gara in due occasioni (2010-12), nelle quali Fernando Alonso ha pagato dazio nel confronto con la Red Bull di Sebastian Vettel.

“Devo fare i complimenti alla Ferrari. Ingaggiare Hamilton mi pare la decisione migliore in assoluto. Una mossa che attendevo da tempo – ha dichiarato Berger in una recente intervista al Corriere della Sera – Hamilton porterà una dinamica inedita nella squadra, niente di paragonabile a quanto è accaduto con Leclerc e con Sainz. Talvolta si avverte il bisogno di una svolta energetica dentro un gruppo di lavoro. Sono convinto che, con Lewis, arriveranno a Maranello nuove competenze, nuovi tecnici, un modo nuovo di prendere le decisioni, spinte da una motivazione che avvertiranno tutti nella squadra. Qualcosa di simile a ciò che accadde quando alla Ferrari arrivò Schumacher”.

Berger continuando a parlare di Hamilton ha detto: “Lewis ha in testa l’ottavo titolo. Vincerlo con la Ferrari significa compiere una impresa storica. No, l’età non mi pare una faccenda preoccupante”.