Formula 1 | Da Marko nuovi elogi per la Ferrari di Imola

Formula 1 Marko Ferrari – In attesa di mettere piede a Monte Carlo per il prossimo Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko ha espresso nuovi elogi per le novità introdotte dalla Ferrari ad Imola, precisando come la Rossa si sia rivelata un avversario “ostico” alla pari della McLaren, nonostante una qualifica sorprendentemente non all’altezza.

Secondo l’austriaco, la Ferrari si è rivelata forte sul passo gara ed ha mostrato un comportamento suo cordoli naturale, al contrario della Red Bull, aspetto che ovviamente potrà giocare a suo favore in vista di Monte Carlo, tracciato cittadino ricco di asperità dove è lecito aspettarsi un pacchetto di vertice estremamente compatto.

Marko e la sfida con Ferrari a Monaco

“La Ferrari ad Imola si è rivelata parecchio efficace sui cordoli, anche se in qualifica non sono riusciti a sfruttare totalmente il potenziale della vettura, mentre la McLaren è migliorata nei tratti lenti. Di sicuro, ad ogni modo, le novità che hanno portato sulla SF-24 hanno funzionato. A Monte Carlo sono dell’idea che sarà vera battaglia. Tutto si deciderà in qualifica, a meno dell’entrata in scena della Safety Car in gara. Noi abbiamo il fattore Max, che si è rivelato decisivo a Imola, ma Leclerc a Monaco può essere un vero punto di forza per la Ferrari”.

5/5 - (1 vote)