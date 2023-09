F1 | Leclerc e Gasly in pista a Fiorano e Monza per una giornata di test Pirelli

F1 Test Pirelli Leclerc Gasly – Archiviate le fatiche di Monza, Charles Leclerc è tornato in pista quest’oggi a Fiorano per una sessione di test sviluppo in collaborazione con Pirelli. Al volante della SF-23 e con asfalto completamente bagnato, come dimostrato dalle foto pubblicate dalla stessa Scuderia sui social, il pilota della Rossa ha portato avanti un sessione di sviluppo su gomme intermedie e full-wet per la stagione 2024, raccogliendo dati e informazioni utili per gli ingegneri del gommista milanese.

Wrapping up two days of @pirellisport tyre testing 🔁 Next stop: Singapore 🇸🇬 #Alpine pic.twitter.com/YKfoej0gxc — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) September 6, 2023

Una sessione già concordata nelle scorse settimane e che fa parte di un programma di test – varato con la FIA – che da inizio stagione ad oggi ha coinvolto quasi tutte le scuderie impegnate in Formula 1 (quest’oggi, parallelamente a Leclerc, anche Pierre Gasly ha completato 122 giri a Monza, però su gomme d’asciutto sperimentali).

Il monegasco è salito a bordo della SF-23 nel corso della mattinata ed ha completato complessivamente 130 passaggi. Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane a Marina Bay, teatro del Gran Premio di Singapore. La tappa asiatica aprirà un tour de force di gare tra Asia (Giappone), Americhe (Austin, Messico, Brasile, Las Vegas) e medio-oriente (Qatar e Abu Dhabi).