F1 | Sainz: “Resterò sempre un pilota Ferrari”

Quelle che lo separano fino all’appuntamento di Abu Dhabi, dove caleranno i titoli di coda della stagione 2024, saranno anche gli ultimi GP che Carlos Sainz vivrà da pilota della Ferrari. Ad attendere lo spagnolo, che a Maranello lascerà il posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, c’è l’avventura in Williams dove formerà una coppia esperienza e di talento con Alexander Albon.

Sainz, chiamato in Ferrari nel 2021 dall’allora team principal Mattia Binotto per prendere il posto di Sebastian Vettel, si è ritagliato i propri spazi riuscendo anche a conquistare quelle che finora sono state le sue tre vittorie in carriera. L’alfiere del Cavallino, ancora per poco, ha sottolineato come l’aver guidato per la Ferrari fa sì che questa esperienza resti indelebile nella carriera di ogni pilota che l’ha vissuta.

“Ci sono molti esempi in griglia o in passato in cui ogni volta che c’è stato un pilota Ferrari, che ovviamente ha avuto anche successo, ma anche un buon rapporto con i tifosi, è stato poi ricordato ed è stato trattato molto bene dai tifosi di tutto il mondo, ovunque andasse”, ha affermato Sainz in una recente intervista a The Athletic.

Lo spagnolo, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Credo che sia anche il mio caso. Ecco perché ho sempre detto che una volta che sei un pilota Ferrari, sei sempre un pilota Ferrari. Nessuno può togliertelo. Ho avuto il piacere di farlo negli ultimi quattro anni e sì, mi divertirò il più possibile”.

5/5 - (1 vote)