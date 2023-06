F1 | Williams e Alfa Romeo chiedono modifiche al budget cap

Il budget cap continua a fare storcere il naso. Ora il tetto di spesa, introdotto in Formula 1 a partire dalla stagione 2021, è finito nel miriono delle scuderie di media-bassa classifica che lamentano differenze di investimento a livello infrastrutturale rispetto ai team di vertice. Una forbice che si è creata nel corso dei decenni precedenti, dove non c’era il budget cap, e che ora ha creato differenze importanti tra le varie monoposto presenti in griglia che neanche le nuove regole ad effetto suolo hanno potuto eliminare.

Sulla questione relativa al budget cap hanno esternato il loro punto di vista James Vowles e Alessandro Alunni Bravi, rispettivamente team principal di Williams e Alfa Romeo, che lamentano modifiche: l’obiettivo è quello di avvicinare le squadre per creare maggiore competizione in pista.

“I numeri di cui stiamo parlando qui sono centinaia di milioni, non 10 milioni o 20 milioni, ma centinaia di milioni per raggiungere un determinato livello di investimento – ha dichiarato Vowles – Quello che stiamo cercando al momento è la capacità di avere le stesse possibilità e le stesse infrastrutture dei nostri pari”.

“La differenza importante non è più il budget su cui può contare ogni squadra, ma è l’infrastruttura – ha affermato Alunni Bravi, intervistato dal Mundo Deportivo – I migliori team hanno investito senza limiti negli ultimi 20 anni in modo tale che la loro tecnologia e le loro strutture all’avanguardia non siano paragonabili al resto dei team. Se vogliamo davvero arrivare a creare opportunità per tutti per puntare almeno al podio, dobbiamo porre fine a questa differenza strutturale tra grandi e piccoli. Ora ci sono 3 o 4 team che possono lottare al vertice ma posso immaginare un campionato molto più competitivo. Nel 2026 avremo 6 case ufficiali, una situazione mai vista in F1”.

