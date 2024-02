F1 | Red Bull, indagine interna nei confronti di Christian Horner

Una notizia incredibile potrebbe sconvolgere il mondo della Formula 1, in particolare quel che riguarda la Red Bull. La squadra campione del mondo ha avviato un’indagine interna nei confronti del suo team principal, Christian Horner, per possibili comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente. L’indiscrezione che sta facendo rapidamente già il giro del mondo è stata lanciata da F1Insider e ripresa anche da De Telegraaf attraverso il giornalista Erik Van Haren, molto vicino all’ambiente.

In un comunicato, l’azienda Red Bull ha fatto sapere che: “Dopo che la società è stata informata di alcune recenti accuse, è stata avviata un’indagine interna indipendente. E’ un processo già in corso, portato avanti da un avvocato esterno specializzato. La società prendere queste questioni estremamente sul serio e l’inchiesta sarà completata non appena possibile. Non riteniamo opportuno fare ulteriori commenti in questo momento”.

Sempre sul giornale olandese, Horner ha respinto di netto le accuse. Sappiamo come queste tematiche vadano trattate con le pinze, e al momento non abbiamo ulteriori aggiornamenti al riguardo. Il britannico è a capo del team attualmente campione del mondo sin dalla sua nascita, nel 2005, ma questo potrebbe sconvolgere di netto la sua carriera. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.