F1 | Horner-Red Bull, indagine chiusa: atteso un annuncio entro domani

F1 Red Bull Horner – Dopo le tante chiacchiere delle ultime settimane, alimentate dalle poche info uscite dalle “camere” di Milton Keynes, Red Bull potrebbe aver concluso l’indagine su Christian Horner per comportamenti sessualmente inappropriati, come spiegato nel nostro pezzo pubblicato nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano de Telegraaf, Red Bull avrebbe ultimato le verifiche sulla posizione dell’attuale Team Principal e sarebbe pronta a procedere con un comunicato ufficiale sulla questione, il quale potrebbe essere pubblicato tra domani e dopodomani. Una tempistica mirata ad anticipare le prime libere della stagione in programma giovedì (in Bahrain si correrà di sabato e non di domenica per rispettare il periodo di Ramadan).

Red Bull-Horner, l’indagine in breve

L’indagine, ricordiamo, è stata condotta da un avvocato indipendente assunto dalla Red Bull che avrebbe interrogato il Manager inglese lo scorso 9 febbraio a Londra. Una lunga chiacchierata dove il 50enne avrebbe non solo negato le accuse a suo carico, ma anche rifiutato un’eventuale dimissione dal ruolo di Team Principal della Red Bull. Una situazione che ha creato un gran chiacchierare, anche tra alcuni partner come Ford, e che la compagine anglo-austriaca intende risolvere prima del semaforo verde della nuova stagione, così da non turbare ulteriormente il lavoro che Adrian Newey&Company dovranno portare avanti nei prossimi mesi. Horner, ricordiamo, ha partecipato alla presentazione della RB20 e ai test invernali del Bahrain, dribblando ogni domanda sull’indagine.