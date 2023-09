F1 | Red Bull, Horner si aspetta una battaglia serrata a Singapore [VIDEO]

F1 GP Singapore Red Bull Horner – Intercettato da Mara Sangiorgio all’interno del paddock di Marina Bay, Christian Horner ha voluto tenere i piedi ben saldi per terra in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la velocità di Ferrari, Mercedes e McLaren potrebbe riservare parecchie sorprese per il fine settimana che è scattato questa mattina con le prime libere in terra asiatica.

Secondo il Team Principal della Red Bull, infatti, le caratteristiche del cittadino di Marina Bay non si sposano alla perfezione con la dominante RB19, aspetto che potrebbe aprire a scenari molto interessanti per quello che riguarda non solo la qualifica, ma anche la gara di domenica. Nelle prime libere, ricordiamo, Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono issati al comando della graduatoria generale dei tempi, mentre Max Verstappen e Sergio Perez non hanno fatto meglio della terza e settima piazza.

Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la seconda sessione di libere a Marina Bay, la prima interamente svolta con l’ausilio delle luci artificiali.