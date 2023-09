F1 | GP Singapore, varano in pista nelle prime libere a Marina Bay [VIDEO]

F1 GP Singapore varano – Un varano si è reso protagonista nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Come avviene ogni anno a Marina Bay, uno degli animali più caratteristici del luogo ha fatto irruzione in pista, costringendo la direzione gara ad esporre più volte la bandiera gialla. Un piccolo incidente di percorso affrontato però con il sorriso da parte dei piloti (non sono mancati dei team radio più o meno divertenti con il muretto).

La sessione di questa mattina, ricordiamo, ha evidenziato un ottimo approccio della Ferrari con Charles Leclerc al comando davanti a Carlos Sainz. Appuntamento alle 15.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la seconda sessione di libere odierne.