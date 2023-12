La Red Bull è disposta a rinnovare Sergio Perez, il cui contratto scadrà alla fine del 2024, ma Checo dovrà dimostrare di avere costanza di risultati in gran parte degli appuntamenti della prossima stagione. La scuderia di Milton Keynes, per bocca del team principal Chris Horner, non ha escluso a priori la possibilità di permanenza del messicano ma al tempo stesso si augura che possa far meglio al fianco di Max Verstappen.

Il 2023 è stato un anno difficile per Perez che ha dovuto fare i conti con un andamento altalenante. Il messicano ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ottenendo ben due vittorie nelle prime gare, ma dall’appuntamento di Miami ha perso pian piano terreno rendendosi protagonista di diversi errori. Nonostante le criticità mostrate alla guida della RB19 è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti, permettendo così alla Red Bull di ottenere la propria doppietta iridata della propria storia.

“Abbiamo tantissime opzioni – ha dichiarato Horner, come riportato da Autosport – È lui quello che stiamo sostenendo. È il nostro pilota per il 2024. E se farà un ottimo lavoro l’anno prossimo non c’è motivo per cui non estenderemo il suo contratto al 2025. Ma tutto si baserà esclusivamente su ciò che otterrà in quella che sarà gran parte della stagione”.