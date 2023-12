Christian Klien non ha dubbi. Lewis Hamilton può mettere sotto pressione Max Verstappen se nel 2024 potrà contare su una monoposto competitiva. L’austriaco, che ha militato in Formula 1 con Jaguar, Red Bull e HRT, ritiene che il talento del sette volte campione del mondo sia rimasto immutato ma per poterlo nuovamente esprimere ha bisogno chiaramente di una vettura all’altezza.

L’ultima volta che Hamilton ha lottato per il Mondiale è stato nel 2021, avendo come antagonista proprio Verstappen. Ad avere la meglio in un duello molto serrato e intenso, dove non mancarono anche diversi momenti di tensione, fu l’olandese della Red Bull che con quel trionfo ha aperto la striscia di successi iridati.

“Non bisogna sottovalutare Lewis – ha dichiarato Klien, intervistato da RacingNews365 – È un pilota di altissimo livello. Non ha perso nessuna delle sue qualità. Un po’ come Fernando Alonso: dategli la macchina giusta e mostrerà quello che è in grado di fare. Se lo farà, e avrà la macchina giusta e troverà una motivazione extra, allora potrà sicuramente dare del filo da torcere a Max”.