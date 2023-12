F1 | Red Bull, Horner: “Dubito che la stagione 2023 possa ripetersi”

Il 2023 è stato un anno unico, e forse irripetibile, per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha infatti monopolizzato la scena in pista, lasciando solamente le briciole alla concorrenza. Nelle 22 gare disputate nell’ultima stagione il team anglo-austriaco non è riuscito ad imporsi nella sola trasferta di Singapore, dove sul tracciato cittadino di Marina Bay a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Discutendo sul campionato, che ha visto la Red Bull non solo vincere entrambi i campionati ma anche ottenere in quello piloti la prima doppietta iridata della propria storia, Chris Horner ha ammesso come risultati del genere siano onestamente difficile da riproporre in futuro. Al tempo stesso il team principal Red Bull ha voluto ringraziare tutti i reparti dell’azienda che hanno permesso alla squadra di essere sempre al top.

“Dubito che nella mia vita possa ripetersi una stagione del genere – ha dichiarato Horner, citato da BBC Sport – Tutti i reparti hanno lavorato così duramente, così instancabilmente in tutte queste gare in giro per il mondo con le sfide che ti vengono lanciate: i diversi tipi di circuito, le diverse condizioni, le diverse strategie e vederci superare tutto ciò vincendo 21 gare su 22″.