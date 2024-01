Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha di fatto rubato la scena in pista, conquistando ben ventuno vittorie in ventidue appuntamenti delle quali diciannove portano la firma del tre volte campione del mondo Max Verstappen. L’unico successo non firmato dalla squadra anglo-austriaca l’ha conquistato la Ferrari con Carlos Sainz a Singapore, dove sul tracciato di Marina Bay la RB19 è stata protagonista di un weekend da dimenticare dovuto alle errate scelte di setup.

Riflettendo sulla prossima stagione, dove chiaramente la Red Bull e Max Verstappen partiranno per ovvie ragioni con i favori del pronostico, Helmut Marko ritiene che non ci sarà alcun tipo di supremazia come accaduto nel 2023. L’austriaco dunque, come accaduto recentemente per Chris Horner, scongiura un ennesimo campionato dominato dalla Red Bull.

“Non ci sarà più un’altra stagione come l’ultima – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – Presumiamo che i nostri rivali arriveranno alla stagione 2024 maggiormente preparati”.