F1 | Red Bull e l’utilità della pausa estiva in un momento complesso della stagione [VIDEO]

F1 Red Bull – Intervenuto ieri mattina a Sky Sport 24, Matteo Bobbi ha tracciato un primo bilancio della stagione della Red Bull, precisando come la pausa estiva del mese di agosto servirà alla squadra per capire cosa non sta funzionano sulla RB20, soprattutto sul piano tecnico.

Nonostante gli sviluppi portati in pista nelle ultime settimane, alcuni focalizzati alla performance e altri all’affidabilità, Max Verstappen e Sergio Perez non sono riusciti mai a rivelarsi allo stesso livello di Mercedes e McLaren, aspetto che li ha portati a perdere punti preziosi nel confronto con i rivali.

Una situazione non più accettabile, considerando il vantaggio di soli 42 punti sulla McLaren nella classifica del mondiale costruttori, che dovrà spingere la compagine anglo-austriaca a trovare dei correttivi già in vista del prossimo appuntamento di Zandvoort, in Olanda.