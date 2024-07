Formula 1 | Ocon svela: “Ho iniziato a parlare con la Haas a metà del 2023”

Formula 1 Haas Ocon – Ormai ufficializzato per la stagione 2024 di Formula 1, Esteban Ocon ha raccontato un paio di retroscena legati alla trattativa che lo ha portato a firmare per la Haas.

Il francese, attualmente portacolori della Alpine, ha svelato di avere avuto le prime discussioni con il team statunitense ben 12 mesi fa, quando la squadra stava ancora immaginando una serie di cambiati finalizzati all’ottimizzazione delle risorse interne dopo i mezzi disastri del 2022 e appunto nel 2023.

Una discussione inizialmente interrotta, ma che è ripresa proprio quest’anno con Ayao Komatsu, nuovo Team Principal del sodalizio statunitense in sostituzione di Guenther Steiner. Una persona fidata, vista la collaborazione che i due hanno avuto in Lotus nel lontano 2014, e che ha portato il francese a credere nel progetto di rilancio immaginato da Gene Haas. Ocon, ricordiamo, prenderà il posto di Kevin Magnussen e gareggerà con la futura VF-25 insieme ad Oliver Bearman, giovane talento della Ferrari Driver Academy che debutterà in Formula 1 proprio nel 2025.

Ocon racconta la prima chiacchierata con la Haas

“La prima conversazione con la Haas è avvenuta molto tempo fa, a metà del 2023. E’ lì che sono iniziate le cose. Komatsu mi ha davvero convinto con le sue parole ed è una persona che ha una grande esperienza in Formula 1. Ho lavorato insieme a lui in passato, ovvero quando ho effettuato il primo test al volante di una vettura di Formula 1, e quando ci siamo seduti mi ha illustrati i piani per il futuro della squadra. Le idee mi sono sembrate subito chiare. Hanno chiaramente migliorato le prestazioni e le capacità della vettura. Stanno facendo un buon lavoro e sono felice della decisione che ho preso per il futuro”.