F1 | Red Bull, delusione per Perez: “La vettura è troppo sensibile”

Monza – Sergio Perez conquista l’ottava posizione a Monza, ma stavolta non c’è nulla che il messicano avrebbe potuto far meglio. E’ la prima volta, quest’anno, che il messicano è così vicino a Max Verstappen: solo quaranta millesimi li separano, ma purtroppo i due non si ritrovano in prima fila, ma in quarta. E’ una Red Bull irriconoscibile quella vista in qualifica, e lo stesso Perez fatica a gestirne il bilanciamento. Il punto di forza di questa RB20 sembra essere il passo gara ed è su questo che punta il messicano.

Perez: “E’ complicato gestire questa vettura”

“Credo che questa pista esalti i nostri problemi, c’è stata una disconnessione tra il bilanciamento e a questi livelli di downforce lo senti ulteriormente. Ho fatto un bel giro su gomma usata in Q3, ma poi ho messo gomma nuova e tutto è peggiorato, dobbiamo capire perché. Nell’ultimo giro in Q3 sono andato un po’ fuori, sapevo che Max era dietro di me e ho cercato di dagli la scia, ma non ha fatto chissà quale differenza. La performance non c’è, sono deluso, credo che lo sia tutta la squadra. La vettura è troppo sensibile al momento e questo è il nostro più grande problema. Fatichiamo col bilanciamento, è complicato gestire la vettura. E’ la gara che conta e dobbiamo tenerci motivati, la squadra ha bisogno di un grande risultato. Credo che la nostra forza sia proprio il passo gara e cercheremo di limitare i danni con entrambe le vetture, conquistando punti”.