Ferrari | Vasseur soddisfatto: “Siamo a due centesimi dalla prima fila”

La Ferrari può certamente essere soddisfatta per il tipo di prestazione fornita a Monza nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Leclerc e Sainz però partiranno rispettivamente dalla quarta e quinta posizione nella gara di domani, con distacchi ridottissimi rispetto a Norris, in pole position, ma specialmente su Piastri e Russell, i due che stanno in mezzo al pilota della McLaren e al monegasco. Chiaramente, con qualche dettaglio a favore in più, parleremmo anche di una prima fila con dentro un pilota della Rossa, ma la gara di domani potrebbe offrire sorprese già dalla partenza.

“Credo che la qualifica di oggi sia stata un ottimo spettacolo per la Formula 1, con sei vetture davanti in meno di due decimi di secondo – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Nel complesso la nostra è stata una buona sessione, anche se ovviamente ci sarebbe piaciuto essere in prima fila. Abbiamo pagato a caro prezzo dei distacchi ridottissimi ed è un peccato essere quarto e quinto ma ritrovarsi a soli due centesimi dalla prima fila. La cosa positiva è che siamo così ravvicinati che penso che in gara tutto sia ancora possibile. Abbiamo optato per un carico aerodinamico particolarmente basso, il che potrebbe giocare a nostro favore domani, anche se questo probabilmente ha reso la macchina più difficile da guidare in qualifica”.

“Negli ultimi due Gran Premi abbiamo avuto una buona gestione del degrado delle gomme, forse anche meglio dei nostri principali rivali, e in gara la prestazione è sempre stata migliore che in qualifica. Per quanto riguarda la strategia di domani, molto dipenderà dal ritmo con cui verranno percorsi i primi giri. Se il passo sarà molto elevato, allora due soste potrebbero anche essere da tenere in considerazione e il nuovo asfalto potrebbe essere un fattore. Ciò di cui possiamo essere sicuri è che ci sarà una lotta molto serrata e che i nostri tifosi saranno lì a supportarci dal primo all’ultimo giro.