F1 | Capelli scommette sulla velocità di punta della Ferrari a Monza [VIDEO]

F1 GP Italia Ferrari – La buona velocità di punta mostrata tra ieri ed oggi potrebbe aiutare e non poco la Ferrari nel prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo Ivan Capelli, talent di Sky Sport F1 HD, l’allungo della SF-24 sui rettifili di Monza potrebbe offrire una grossa mano a Charles Leclerc e Carlos Sainz, oggi quarto e quinto ma pronti a giocare un ruolo importante in gara.

La pole, ricordiamo, è andata a Lando Norris davanti ad Oscar Piastri. Tra le McLaren e le Ferrari si piazzato George Russell, bravo a beffare le Rosse nell’ultimo tentativo in Q3. Appuntamento alle 15.00 di domani su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta di questo round mondiale in Brianza.