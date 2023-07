F1 | Aston Martin, Stroll risale in quarta posizione davanti ad Alonso

Ottima Sprint Race per Lance Stroll, che risale dalla settima alla quarta posizione. Il canadese ha recuperato posizioni nel giro iniziale, mettendosi davanti anche al compagno di squadra Fernando Alonso. Emblematico il team radio dove proprio Lance comunica al team di dire a Fernando che “è inutile perdere tempo a lottare“. Proprio lo spagnolo, alla fine, sembra averne di più per sorpassare il compagno, ma non tenta l’attacco, accompagnando invece l’altra Aston Martin fino al traguardo.

“La nostra è stata un’ottima gara e sono soddisfatto del mio giro iniziale. Mi sono concentrato sulla gestione gomme fino a quando la pista non si è asciugata. La squadra ha fatto un buon lavoro con la strategia: abbiamo conquistato la quarta e quinta posizione, un ottimo risultato, speriamo di far bene anche domani”.

Stroll ha anche colto l’occasione per ricordare van’t Hoof, il giovane pilota che ha perso la vita a Spa.

“Voglio ricordare Dilano van’t Hoof, il giovane pilota olandese che ha perso la vita in un incidente a Spa. Dilano era un mentre della grande famiglia del motorsport, e i miei pensieri sono con lui, i suoi cari e l’MP Motorsport team. Sono fermamente convinto che sia necessario fare dei cambiamenti per rendere l’Eau Rouge più sicura: abbiamo già perso due giovani talenti negli ultimi anni e non possiamo dimenticarcene”.