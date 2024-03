F1 | Racing Bulls, Tsunoda davanti a Ricciardo nelle prime libere in Australia

F1 Racing Bulls GP Australia – 10° e 12° posizione per Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il venerdì di lavoro sul tracciato dell’Albert Park, a Melbourne, il giapponese è riuscito a portare la propria vettura in top dieci, rivelandosi veloce e competitivo sia sul giro secco che sul passo gara.

Una condizione importante che la squadra spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana. Più incerto invece il feeling dell’australiano, ancora alla ricerca della miglior confidenza con la vettura. L’obiettivo, ad ogni modo, è quello di compiere dei passi in avanti nel corso della notte così da giocarsi un piazzamento all’interno della top dieci già in qualifica.

Tsunoda subito a proprio agio a Melbourne

“In questa prima giornata, siamo in buona forma rispetto alle ultime due gare. La squadra ha fatto un lavoro fantastico durante la preparazione di questo evento, non vedo l’ora che arrivi domani. Ovviamente, sappiamo che i distacchi in qualifica saranno minimi, quindi bisogna affinare anche i più piccoli dettagli e mettere tutto insieme per fare bene. Dobbiamo prepararci al meglio stasera e domani spingerò il più possibile per arrivare in Q3”.

Ricciardo pronto a migliorarsi

“È stato bello tornare in pista. Per me, Oscar e Valtteri è davvero emozionante. La folla è scatenata come se fosse un concerto rock, c’è così tanta gente qui ed è solo una giornata di prove libere. Credo che l’Albert Park abbia fatto un buon lavoro per avere il pienone tutto il giorno.

Chi viene al venerdì non lo fa solo per la F1, ma anche per la V8, Porsche, F2 e F3: c’è davvero tanto! È un bene che il motorsport australiano sia forte e che conquisti zone come la Finlandia, con Valtteri. Ho girato qui nel 2022, quando avevano apportato da poco le modifiche alla pista. È molto più veloce rispetto a prima. Il team ha cominciato questo weekend con il piede giusto, ma credo che nel pomeriggio gli altri abbiano trovato qualcosa in più.

Penso che siamo ancora in ballo per la Q3 di domani. Ci sono molte curve qui, è pur sempre un circuito cittadino, e si può portare la macchina al limite. L’aderenza era piuttosto buona ed è stato divertente, ma stasera avremo un po’ di lavoro da fare, ma niente di esageratamente grande, solo mettere a punto la vettura così da giocarci le nostre carte domani. In termini di passo gara, il mini long-run che abbiamo fatto è stato positivo. Cerchiamo di qualificarci tra i primi dieci, da lì in poi sarà tutto più facile”.