Formula 1 | Sauber, Bottas e Zhou ottimisti in vista del Canada

Formula 1 GP Canada Sauber – Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a caccia di punti importanti per il prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i numerosi passi falsi di questo inizio di stagione, provocati non solo da errori ma anche da un pacchetto vettura fino ad oggi non all’altezza delle aspettative, i due portacolori del sodalizio elvetico – a Montreal – intendono ambire ad un piazzamento in top dieci, quanto mai utile per muovere una classifica Costruttori fin qui deficitaria e povera di spunti.

Bottas vuole i primi punti della stagione

“Torniamo oltreoceano dopo un back-to-back difficile tra Imola e Monaco. Anche se le nostre prestazioni non sono state all’altezza delle nostre aspettative, siamo determinati a lasciarci tutto alle spalle e a ripartire: sappiamo quanto tutti stiano lavorando duramente all’interno della squadra e sappiamo che, in termini assoluti, il distacco da chi ci precede non è insormontabile. Andiamo a Montreal affamati di punti e di risultati positivi, e tutti a Hinwil si sono impegnati a fondo nelle ultime due settimane per raggiungere questo obiettivo. Siamo tutti vicini, la concorrenza è dura, ma siamo pronti per la sfida. Abbiamo visto negli ultimi eventi come le nostre prestazioni fossero vicine a quelle dei nostri principali concorrenti; sarà importante, ora più che mai, massimizzare il rendimento di ogni singolo giro in pista ed essere pronti a sfruttare al meglio ogni opportunità. In questo modo, saremo in grado di fare un passo avanti e di dare una svolta alla nostra stagione”.

Zhou entusiasta di correre in Canada

“È bello tornare in Canada: è un luogo che di solito ospita buone gare ed è molto divertente anche dall’interno dell’abitacolo“, queste le parole di Zhou. “È una delle gare classiche del calendario e mi piacciono le sfide di un tracciato che non è cambiato molto da quando è stato costruito. Non vedo l’ora di iniziare il weekend che ci attende. Non si può negare che le cose siano andate male di recente, ma la squadra è motivata e abbiamo usato i giorni successivi al ritorno da Monaco per analizzare ciò che non ha funzionato”.