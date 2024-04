F1 | Racing Bulls, Tsunoda a caccia dei punti in Giappone

Suzuka – Yuki Tsunoda conquista l’accesso in Q3 e la decima posizione davanti al pubblico di casa. Il giapponese riesce a farsi strada tra le varie sessioni, riuscendo a strappare l’accesso al Q3 al compagno di squadra, Daniel Ricciardo, undicesimo in Q2 e fuori per soli cinquantacinque millesimi. Un risultato che comunque dimostra la bontà della vettura, che weekend dopo weekend continua a migliorare mettendosi costantemente in lotta per la zona punti. E in gara la caccia ai punti sarà fondamentale, per Tsunoda, idolo dei tifosi giapponesi, per lui che non è mai finito tra i primi dieci nel suo Gran Premio di casa.

Tsunoda: “Adesso l’obiettivo è conquistare dei punti in gara”

“Dopo l’ottima prestazione australiana, questo weekend ho sentito un po’ di pressione, ma direi che è un tipo di pressione positiva e sono molto contento di essere riuscito a entrare in Q3 davanti agli occhi della mia famiglia, dei miei amici e del pubblico di casa. Le qualifiche sono state meno semplici di quanto ci aspettavamo ma, nel complesso, abbiamo fatto un lavoro fantastico – ha spiegato Yuki – continuo a conoscere meglio la vettura e a migliorarne l’assetto per tirarne fuori il massimo: senza il supporto di ingegneri, meccanici, in pista e in factory, non avrei certo ottenuto questo risultato, sono molto riconoscente a tutti loro. Anche Daniel ha fatto un ottimo lavoro, quindi abbiamo sicuramente il potenziale per fare dei punti, forse anche più di uno, faremo del nostro meglio ovviamente. Abbiamo fatto il primo passo, il secondo è entrare in Top 10 nella gara di domani, un risultato che su questa pista non ho ancora raggiunto. Cercheremo di mettere tutto insieme e dar vita a una gara perfetta!”.