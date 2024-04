F1 | Ferrari, il passo gara a Suzuka fa ben sperare nonostante la qualifica [VIDEO]

F1 Ferrari GP Giappone – Al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha tracciato un bilancio del fine settimana condotto fin qui dalla Ferrari, precisando come la sessione ufficiale di questa mattina, purché negativa, non abbia compromesso le possibilità della Rossa per la gara di domani.

Nonostante la partenza dalla quarta posizione, Carlos Sainz ha mostrato un passo di tutto rispetto nelle FP3 di questa notte, rivelandosi in linea con gli avversari diretti per il podio. Una condizione che quasi certamente gli permetterà di giocarsi delle carte in ottica gara. Più complicata la sfida di Leclerc: il monegasco scatterà ottavo, ma anche in questo caso il passo espresso dalla sua SF-24 può offrirgli delle chance importanti in ottica top cinque. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina per il semaforo verde di questo appuntamento mondiale in Giappone.