F1 | Capelli: “Sfide differenti per Sainz e Leclerc nella domenica di gara a Suzuka” [VIDEO]

F1 Capelli Ferrari – Sfide diametralmente opposte per Carlos Sainz e Charles Leclerc nella domenica di gara a Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1. Intervenuto a Paddock Live, Ivan Capelli ha analizzato il sabato di qualifiche della Rossa, precisando come i due piloti dovranno affrontare delle complessità totalmente differenti, aspetto che metterà a dura prova anche il muretto in termini di strategie.

Lo spagnolo, quarto sulla griglia, per sfruttare al massimo il passo della sua SF-24 dovrà liberarsi il più rapidamente possibile di Lando Norris, pronto anch’esso a giocarsi delle chance importanti in ottica gara e podio. Un sorpasso nelle prime fasi, infatti, gli consentirebbe di mettersi in scia alle Red Bull, comunque le favorite per quello che riguarda la conquista del gradino più alto del podio.

Più difficile invece il compito di Leclerc, dato che scatterà dall’ottava piazza e quindi dovrà risalire il più rapidamente possibile la classifica senza compromettere le gomme e la strategia di inizio gara. Appuntamento alle 7.00 di domani mattina per lo start di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Suzuka.