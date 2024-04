F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Vivo emozioni contrastanti”

Suzuka – Cinquantacinque millesimi: questo il distacco che impedisce a Daniel Ricciardo di accedere al Q3 nelle qualifiche del Giappone. Ad avere la meglio, nella corsa alla top 10, è proprio il compagno di squadra ed idolo di casa Yuki Tsunoda, che mantiene la decima posizione al termine della sessione di qualificazione. E’ un momento complicato per Daniel, che si ritrova ad essere ad un soffio dalla top 10 e, nonostante questo, sotto le critiche che lo appellano come l’ombra del pilota che era. La realtà, però, vede una Racing Bulls in crescita, con le prestazioni dei piloti livellate, almeno ad oggi: se da un lato prevale la frustrazione, dall’altro Ricciardo può contare su delle prestazioni che sono comunque livello del compagno di squadra e delle prestazioni della vettura.

Ricciardo: “E’ frustrante, ma vedo aspetti positivi”

“Sto vivendo sensazioni contrastanti. Da un lato c’è un po’ di frustrazione, ma dall’altro penso che essere così vicini alla Q3 dopo un inizio di stagione così difficile è anche incoraggiante. Considerando che ieri ho potuto fare solo pochi giri, per di più in condizioni di pista umida, la qualifica di oggi è stata una buona sessione perché siamo stati vicinissimi all’ingresso della Top 10. Questa mattina in PL3 ho fatto qualche giro e poi ho lavorato sodo per trovare quei pochi decimi utili per le qualifiche. Sono contento che siamo più o meno lì, anche se non in Q3. È frustrante restare fuori per mezzo decimo, perché sarebbe stato bello poter regalare questo risultato ai ragazzi oggi. Dopo la giornata di ieri, vediamo certamente degli aspetti positivi. Le simulazioni di gara hanno mostrato un buon passo e domani partirò dalla parte pulita della griglia. Penso davvero che fare punti sia alla nostra portata, domani punterò a essere nella Top 10 sia al primo giro che sotto la bandiera a scacchi”.