F1 | Verstappen e Red Bull in pieno controllo dopo le qualifiche di Suzuka [VIDEO]

F1 Red Bull GP Giappone – Uno-due micidiale della Red Bull nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervenuta come di consueto a Paddock Live, Vicky Piria ha analizzato la prestazione del team Campione del Mondo a Suzuka, precisando come Max Verstappen, soprattutto, e Sergio Perez abbiano mostrato pieno controllo del potenziale della RB20, nonostante il tempo perso ieri a causa delle novità e della pioggia.

Una situazione di forza, ormai consolidata, che ha permesso ai due piloti di lasciarsi tutti alle spalle in un week-end di gara estremamente delicato dopo il passo falso di Melbourne. Verstappen, ricordiamo, si è garantito la quarta pole position in quattro gare, mentre Perez – veloce in tutte e tre le manches – si è classificato secondo a poli millesimi dal compagno di squadra. Una situazione che la compagine anglo-austriaca cercherà di confermare anche domani in gara. Appuntamento alle 7.00 per il semaforo verde di questo round mondiale sul tracciato di Suzuka.