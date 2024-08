F1 | Anteprima GP Olanda: Zandvoort pista da medio-alto carico

Il Gran Premio d’Olanda segna il ritorno in pista della Formula 1 dopo la pausa estiva di circa un mese. C’è tanta curiosità nel vedere la sfida al vertice, con la McLaren da battere, una Mercedes ritrovata, mentre Red Bull e Ferrari devono ancora capire come assorbire al meglio gli ultimi aggiornamenti. Zandvoort è una pista da medio-alto carico, contraddistinta da un asfalto particolarmente esigente con le gomme, e il lavoro di messa a punto della vettura dovrà necessariamente tenere conto di questi elementi. Piloti e tecnici nel cercare il miglior bilanciamento dovranno prepararsi bene per la qualifica, ma anche curare in maniera particolarmente attenta il passo gara in vista dei 72 giri da percorrere domenica.

I 4.259 metri sono spesso spazzati dal vento che a volte è talmente intenso da condizionare il comportamento delle monoposto e portare molta sabbia sull’asfalto. La pista di Zandvoort è nota per le marcate variazioni altimetriche e ha diversi tratti ben noti agli appassionati, ma sono le due curve paraboliche a renderla famosa: la curva 3, nel primo settore, e la 14, l’ultima, sopraelevate fino a 16 gradi di pendenza, il che permette ai piloti di affrontarle ad una velocità molto più alta.

La 3, in particolare, denominata Hugenholtzbocht, si presta ad essere affrontata con due linee diverse. Da ricordare sicuramente anche la curva Tarzan (Tarzanbocht), un secco tornante a destra posto alla fine del rettilineo di partenza contraddistinto da una leggera sopraelevazione. La carreggiata stretta e il disegno tortuoso non facilitano però i sorpassi e richiedono un carico aerodinamico medio. La qualifica, dunque, sarà fondamentale. Due le zone DRS: tra la curva 10 e la 11 e sul rettilineo principale. Nelle prove libere si valuterà l’apertura dell’ala mobile anche nell’ultima curva, la Arie Luyendykbocht.

