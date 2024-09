F1 | Racing Bullls, Ricciardo è in Q2: “Pronto a lottare per la zona punti”

Monza – La Racing Bulls riesce a portare una vettura in Q2 a Monza con Daniel Ricciardo. L’australiano si deve accontentare della dodicesima posizione, mancando però l’ingresso in Q3 per soli 68 millesimi: un distacco davvero esiguo, che dimostra la competitività della VCARB01. I team di metà classifica sono tutti molto vicini Daniel ha una grande chance di poter lottare per la zona punti.

Ricciardo: “La lotta per i punti è apertissima”

“Sono abbastanza soddisfatto del mio giro, non credo si potesse fare molto meglio. Dopo le ultime libere sapevo che sarebbe stato difficile entrare in Q3, per cui arrivarci abbastanza vicino è già un risultato positivo. Nel complesso, sono soddisfatto della mia prestazione e ho avuto la sensazione che abbiamo fatto tutto il possibile. Purtroppo non è bastato, ma siamo stati tutti davvero vicinissimi. C’è un grande mix di vetture dalla P8 alla P20 e la lotta per i punti è apertissima. Nessuno ha ancora usato le Hard, quindi non sappiamo nulla su come andrà la gara. Siamo abbastanza vicini e se avremo il passo, si potrà superare. Non vedo l’ora di recuperare posizioni domani”.

Tsunoda: “Ci manca ancora qualcosa, le vetture sono diverse fra loro”

Diversa, invece, la qualifica di Yuki Tsunoda: il giapponese resta escluso in Q1, mancando di poco l’ingresso in Q2. La sua sarà una gara in salita dalla sedicesima posizione.

“Oggi è stata dura. Ieri eravamo lontani dall’avere il passo ma, sessione dopo sessione, siamo riusciti a chiudere il gap verso la parte alta del midfield. Purtroppo, però, non è stato sufficiente. Sono frustrato, ci sono delle cose che non sono chiare e dobbiamo capire cosa sta succedendo, visto che per l’intero weekend non abbiamo avuto una macchina facile da guidare. Sono abbastanza soddisfatto del giro che ho fatto in qualifica, ma credo che ci manchi ancora qualcosa, perché in generale questo weekend sento una mancanza di ritmo. Ci sono differenze tra le vetture, dunque abbiamo molte cose da imparare. Domani farò del mio meglio”.

