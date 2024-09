F1 | Sauber, Bottas e Zhou scatteranno dall’ultima fila

Monza – Nonostante le premesse Valtteri Bottas e Zhou Guanyu si ritrovano ad occupare l’ultima fila per il Gran Premio d’Italia. I due sono stati sfortunati: Bottas ha dovuto rallentare a causa della bandiera gialla, Zhou è stato disturbato dal traffico. Intanto le performance della Sauber sembravano poter portare qualcosa in più ai due piloti, che cercheranno di recuperare terreno in gara.

Bottas: “Potevamo fare di più”

“Credo che avremmo potuto ottenere di più e sono deluso di essere solo diciannovesimo: il primo tentativo era decente e con l’evoluzione della pista avevo la possibilità di entrare in Q2, ma la bandiera gialla a fine sessione ci ha tolto ogni chance. La terza sessione di libere si è rivelata più difficile di quelle di venerdì, per cui abbiamo deciso di tornare alla configurazione di ieri. Il feeling è migliorato, ma alla fine ci si mette la fortuna e, appunto, durante l’ultimo tentativo c’è stata la bandiera gialla e non sono riuscito a migliorarmi. Non so dove sarei potuto arrivare, ma sembra che siamo messi meglio rispetto allo scorso weekend. La gestione gomme in gara sarà cruciale, speriamo che ci siano delle opportunità per raggiungere i nostri rivali e recuperare posizioni”.

Zhou: “Senza gli incidenti sarei stato davanti”

“La sessione di qualifica di oggi è stata frustrante, sapevamo di poter fare di più. Il mio ultimo tentativo era promettente, mi stavo migliorando, finché le vetture davanti a me non sono finite fuori pista, costringendomi a rallentare compromettendo il mio giro. Sono sicuro, senza questi incidenti sarei stato molto più avanti e più vicino al Q2. Nonostante la difficile qualifica, la vettura va molto meglio rispetto alle libere: cercheremo di recuperare più posizioni possibili in gara”.