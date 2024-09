Ferrari | Leclerc e Sainz, sensazioni incerte dopo il sabato di qualifiche a Monza

Ferrari F1 GP Italia – Come previsto, le qualifiche del Gran Premio d’Italia sono state le più agguerrite della stagione. Le prime sei vetture sono state racchiuse in soli 186 millesimi, battendo il precedente record stagionale di 228 millesimi, stabilito in Canada. La Scuderia Ferrari HP schiererà Charles Leclerc dalla seconda fila, in quarta posizione, e Carlos Sainz dalla terza, in quinta piazza. Con distacchi così ravvicinati e su una pista come Monza, dove sorpassare è più che possibile, i giochi rimangono aperti. Sarà cruciale osservare l’evoluzione dei primi giri e il comportamento delle gomme, che hanno mostrato segni di graining durante i long run delle prove libere.

Le qualifiche della Ferrari a Monza

Nella Q3, entrambe le SF-24 hanno superato senza problemi le prime due fasi e hanno avuto a disposizione due set di gomme Soft nuove. Al primo tentativo, Sainz ha ottenuto un tempo di 1’19”701, battendo Leclerc per soli tre millesimi. Con il secondo set di gomme, entrambi i piloti hanno migliorato le loro prestazioni, ma la situazione si è ribaltata: Sainz ha fatto segnare 1’19”467, migliorato poi da Leclerc di soli sei millesimi. Il monegasco è così rimasto a 0”134 da Lando Norris e a soli 25 millesimi dalla seconda posizione di Oscar Piastri. Anche George Russell ha sorpreso, inserendosi tra le McLaren e le Ferrari e precedendo Charles di 21 millesimi.

La chiave per la gara

Come accaduto a Zandvoort la settimana scorsa, ogni dettaglio sarà cruciale a Monza. Charles e Carlos dovranno partire al meglio per tentare di superare Russell e mantenere il contatto con le McLaren, che continuano a essere le vetture di riferimento. Una gestione ottimale delle gomme sarà essenziale per affrontare l’inseguimento ai rivali. Anche se sulla carta la strategia sembra orientata verso uno stop, il weekend ha visto numerose interruzioni e neutralizzazioni, anche nelle categorie minori. La squadra dovrà essere pronta a sfruttare al massimo ogni opportunità che potrebbe presentarsi. Charles e Carlos potranno contare sul calore dei loro tifosi, che sugli spalti hanno già mostrato spettacolari coreografie a forma di cuore. Domani alle 15 CEST, tutta la squadra darà il massimo per regalare ai suoi sostenitori un motivo per festeggiare e invadere la pista per la tradizionale corsa sotto al podio.