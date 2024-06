DIRETTA F1 | GP Canada 2024: Live Prove Libere 1 [FOTO E COMMENTO]

Diretta Prove Libere 1 GP Canada – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il Circuit Gilles Villeneuve per la diretta del primo turno di prove libere che si disputerà alle 19:30. Vi ricordiamo che la seconda sessione di prove, è in programma in tarda serata alle 23:00. Dopo la vittoria di Charles Leclerc a Monaco, il vantaggio in campionato di Max Verstappen sul monegasco è sceso a 31 punti. Lando Norris occupa invece la terza posizione davanti a Carlos Sainz.

Restate con noi per seguire tutte le azioni da Montreal!

Ieri la FIA ha pubblicato il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore a partire dal 2026.

