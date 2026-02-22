F1 | Hamilton pronto a ruggire: “Per un attimo ho dimenticato chi ero”

Formula 1News F1

Dopo un 2025 difficile, caratterizzato da prestazioni al di sotto delle aspettative con la Ferrari, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha deciso di parlare apertamente ai fans sul suo futuro in Formula 1, chiarendo ogni dubbio e ribadendo la sua determinazione a restare in pista.

Sir Lewis, ha confessato di aver attraversato il momento più difficile nella sua carriera, arrivando persino a dubitare di se stesso. La pausa invernale è stata rigenerante per il britannico, i test pre-stagionali in Bahrain hanno confermato un ritorno positivo: ritmo di gara competitivo e maggiore fiducia nella macchina.

“È davvero d’ispirazione vedere una squadra dare il massimo per costruire una macchina. Per me, è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Quella sensazione non passa mai. Voglio dire un enorme grazie a tutti nel team in fabbrica per il duro lavoro che ci ha portato fin qui! Sono davvero grato. Amo così tanto questo lavoro e amo lavorare con il mio team e guidare per i fans. Sono incredibilmente fortunato di poter fare ciò che faccio e sono entusiasta per la stagione che ci aspetta. Ho fatto un reset sono rinvigorito. Non me ne vado da nessuna parte, quindi restate con me. Per un momento ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro supporto non vedrete più quella mentalità. So cosa deve essere fatto. Questa sarà una stagione pazzesca. Ho dato tutto per essere qui oggi”.

