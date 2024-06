F1 | Regolamento 2026: la FIA voleva pneumatici più piccoli

La misura degli pneumatici che la Formula 1 utilizzerà nel 2026, quando entreranno in vigore le nuove regole, è ancora più grande rispetto a quanto voluto dalla FIA. La scorsa settimana, l’organo di governo del motorsport ha annunciato la sua prossima serie di regolamenti tecnici compresi i piani per le gomme anteriori e posteriori, più sottili. Tuttavia, la riduzione che è stata proposta (25 mm all’anteriore e 30 mm al posteriore) è meno aggressiva di quanto originariamente previsto. Il direttore tecnico delle monoposto della FIA, Jan Monchaux, ha dichiarato che è stato scelto di non rendere gli pneumatici più stretti o di ridurre le loro dimensioni complessive, a causa delle preoccupazioni che potrebbero non far fronte alla potenza dei motori più potenti, che produrranno fino a 1.100 CV.

“Non vogliamo che le gomme siano fonte di preoccupazione all’inizio del 2026. Queste nuove Power Unit avranno, per il momento almeno sulla carta soprattutto in fase di trazione, una potenza enorme. Eravamo semplicemente un po’ nervosi all’idea di utilizzare pneumatici molto più piccoli. Ad un certo punto ci sono state discussioni per passare ai 16 pollici ma potrebbero portare ad alcuni problemi di surriscaldamento che poi sarebbero diventati l’unico argomento di cui le persone e i team avrebbero discusso all’inizio del 2026. Ma come ho già detto, non volevamo un allontanamento troppo grande dalle gomme che attualmente abbiamo e di cui siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo già apportato abbastanza modifiche, se vogliamo, attraverso la power unit, il telaio e anche le regole aerodinamiche. Prendere altri eventuali rischi non ci sembrava la scelta giusta”.

I nuovi pneumatici per il 2026 saranno quindi solo circa l’8% più stretti di quelli utilizzati oggi.

“Non ci aspettiamo differenze significative nelle modifiche apportate alle gomme per quanto riguarda l’aderenza meccanica generale. Potrebbe essere una leggera riduzione perché le gomme sono più piccole, ma non è una vera preoccupazione per noi”.

La FIA offrirà ai team e al fornitore ufficiale di pneumatici della F1 Pirelli, ulteriori opportunità di condurre test sugli pneumatici in vista del 2026. Questi inizieranno a settembre e proseguiranno per tutto il 2025.